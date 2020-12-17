В Самаре открылся новый центр обслуживания потребителей АО «Самарагорэнергосбыт»

В Самаре открылся новый клиентский центр по адресу ул. XXII Партсъезда, 37.

Ко Дню энергетика и Новому году для жителей Промышленного, Советского и Кировского районов АО «Самарагорэнергосбыт» открыл новый клиентский центр по адресу ул. XXII Партсъезда, 37.

С новыми условиями обслуживания потребителей электроэнергии ознакомился первый заместитель Главы городского округа Самара Василенко В.А.

Новый офис гарантирующего поставщика Самары оснащен всеми необходимыми условиями для быстрого и комфортного обслуживания потребителей. Удобная парковка, пандусы для людей с ограниченными возможностями, современный клиентский зал с просторной зоной ожидания и терминалом электронной очереди позволяют обслуживать потребителей энергии максимально быстро и комфортно. Недалеко от здания расположены остановки общественного транспорта.

Во время открытия нового офиса директор АО «Самарагорэнергосбыт» Ильнар Сулейманов отметил: «Пропускная способность нового центра - около 10 тысяч человек в месяц. Зона обслуживания может принять одновременно 10 физических лиц. Конечно же передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию гораздо удобнее и безопаснее через наши дистанционные сервисы–личный кабинет и мобильное приложение, но мы понимаем, что есть категория потребителей, которые все равно предпочитают живое общение. Улучшая условия их обслуживания, мы уважаем их мнение».

Первый заместитель главы г.о. Самара подчеркнул: Современный дизайн и учет необходимых требований делают пребывание клиентов в центре комфортным. Открытие уже третьего такого центра свидетельствует о том, что компания заботится о потребителях и их комфорте. Все ресурсоснабжающие организации должны работать по такому принципу, цель которого – удобство людей»