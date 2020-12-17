Полицейские из Самары помогали ловить преступников в Дагестане

После непродолжительного отдыха сотрудники ОВД вновь заступят на службу, но уже в родных подразделениях

Полицейские Самарской области с июня 2020 года находились в командировке в Северокавказском регионе. Сотрудники правоохранительных органов несли службу на одном из контрольно-пропускных пунктов временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.

- В состав сводного отряда Самарской области вошли представители ГИБДД и дознания, сотрудники экспертно-криминалистического центра и кинологи со служебно-розыскными собаками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Самарские полицейские выполняли различные задачи, но главной целью было помочь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. За время командировки отряд неоднократно выявлял преступников, которые находились в федеральном розыске, а также изымали из незаконного оборота наркотические вещества.

В настоящее время полицейские в полном составе вернулись на родину в Самарскую область. На встрече с руководством заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник Юрий Сафронов отметил работу самарских полицейских, а также представил некоторых из них к поощрению ведомственными наградами МВД России.