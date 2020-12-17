Архитектор нового Дворца Спорта в Самаре ответил, почему мало мест на трибунах, зачем колонны и почему такая маленькая парковка

У жителей Самары накопилось много вопросов по поводу возведения нового Ледового дворца спорта в Самаре

Новый Ледовый дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре планируют сдать уже к осени следующего года. Здание начали строить еще в 2018 году, автором проекта стал архитектор Дмитрий Орлов.

Совсем недавно корреспондент КП-Самара побывал на стройплощадке и посмотрел, как продвигаются ремонтные работы. Новый Дворец спорта, значительно больше, чем предыдущий, на месте которого он построен. По задумке архитектора, в здании помимо центральной ледовой площадки будет поле для керлинга, легкоатлетические залы и конференц-зал, также не исключено, что во Дворце может появиться музей Высоцкого.

Трибуны же рассчитаны на 5 тысяч человек, именно это и вызвало многочисленные споры общественности. На своей странице в социальных сетях, архитектор Дмитрий Орлов ответил на все вопросы, которые тревожат местных жителей.

- Читаю комментарии на разных ресурсах, вопросы и претензии часто повторяются. Отвечу по порядку на самые частые вопросы самарцев, - написал Дмитрий Орлов.

Почему всего 5 000 мест? Не маловато?

В ответ на этот вопрос Дмитрий Орлов ответил, что участок позволяет именно столько места.

- Объекты с большей вместимостью желательно выносить из города, как это сделано с футбольным стадионом, например, - ответил архитектор.

Он объяснил это тем, что большая масса людей может заблокировать транспортный участок, а по антитеррористическому закону, в целях безопасности, нужны большие площади и большие расстояния.

Зачем тогда терраса с колоннами? Можно было бы еще места добавить

Как отметил архитектор, колонны – не просто для красоты. Эта терраса является наиболее эффективным и быстрым способом эвакуировать людей с верхних трибун в случае опасности.

- Это решение позволило поднять количество зрительских мест с 4000 до 5000. Поэтому и трибуна, которая примыкает к террасе больше, чем противоположная, это тоже не прихоть архитектора. Больше людей будет размещаться близко к короткому пути эвакуации, пространство под высокой трибуной используется как фойе, - объяснил асимметричность трибун Дмитрий Орлов.

Что с парковкой?

Здесь архитектор ссылается на нормативный минимум все того же антитеррористического закона. К тому же, по словам Орлова объект расположен в непосредственной близости от остановочных пунктов общественного транспорта, поэтому не нужно обязательно ехать на личном авто.

Также архитектор рассказал о перспективах на будущее в этом районе города.

- В перспективе рядом будет станция метро. Примерно в такой же перспективе строительство большого подземного паркинга в этом районе. Он давно нужен, там очень много точек притяжения. Этот вопрос сейчас прорабатывается, - рассказал архитектор.