В Самаре состоится премьера мультконцерта «Союзмультфильм» в сопровождении симфонического оркестра

Киноконцерт «Союзмультфильм» станет ярким и запоминающимся событием для всей семьи

Уже в эти выходные, 18-19 декабря 2020 года, в Самаре состоится долгожданная премьера мультконцерта «Союзмультфильм». Вечно живые легенды советских мультфильмов споют знакомые песни из детства по аккомпанемент симфонического оркестра, солистов и детского хора.

На киноконцерте «Союзмультфильм» прозвучат любимые композиции из восьми разных мультфильмов:

- «Чебурашка»

- «Пёс в сапогах»

- «Бременские музыканты»

- «Ну, погоди!»

- «Летучий корабль»

- «В порту»

- «Катерок»

- «Щелкунчик»

Спешите услышать легендарную музыку из советских мультфильмов в совершенно новом исполнении!

Билеты можно приобрести на официальном сайте мультконцерта lastick.ru/souzmultfilm. А по промокоду GENA15 вы можете получить скидку 15% на любое количество билетов в заказе.