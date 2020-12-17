В Самаре состоится премьера мультконцерта «Союзмультфильм» в сопровождении симфонического оркестра

Киноконцерт «Союзмультфильм» станет ярким и запоминающимся событием для всей семьи
Уже в эти выходные, 18-19 декабря 2020 года, в Самаре состоится долгожданная премьера мультконцерта «Союзмультфильм». Вечно живые легенды советских мультфильмов споют знакомые песни из детства по аккомпанемент симфонического оркестра, солистов и детского хора.
На киноконцерте «Союзмультфильм» прозвучат любимые композиции из восьми разных мультфильмов:
- «Чебурашка»
- «Пёс в сапогах»
- «Бременские музыканты»
- «Ну, погоди!»
- «Летучий корабль»
- «В порту»
- «Катерок»
- «Щелкунчик»
Спешите услышать легендарную музыку из советских мультфильмов в совершенно новом исполнении!
Билеты можно приобрести на официальном сайте мультконцерта lastick.ru/souzmultfilm. А по промокоду GENA15 вы можете получить скидку 15% на любое количество билетов в заказе.