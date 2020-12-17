В Самарской области водитель не справился с управлением и опрокинулся на отечественной легковушке в кювет

Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: ГУ МВД

16 декабря в Самарской области, между Елховкой и Никитинкой произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет.

По данным ГУ МВД по Самарской области, 33-летний водитель ВАЗ-21114 не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где автомобиль врезался в тросовое ограждение и перевернулся.

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.