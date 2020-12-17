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Происшествия

Таксист из Самары попытался поджечь автомобиль своего обидчика, но его спугнул неспящий сосед

Между мужчинами на автомойке разгорелся конфликт, после чего таксист решил отомстить
Наталья АРТЯКОВА
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Месть оказалась огнеопасной

Месть оказалась огнеопасной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции №8 по Красноглинскому району поступило сообщение о возгорании припаркованного автомобиля на 24 км Московского шоссе.

Прибыв на место, следственно-оперативная группа нашла недалеко от места возгорания пластиковую бутылку с характерным запахом горючей смеси..

- По словам свидетеля, он заметил, что автомобиль на парковке горит, а рядом стоит незнакомый мужчина. Неравнодушный жилец окрикнул мужчину, но тот сбежал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль смогли потушить до приезда пожарного расчета, силами владельца автотранспорта и соседа, который был свидетелем поджога.

При опросе, владелец автомобиля рассказал, что к поджогу может быть причастен таксист, с которым накануне у них произошел конфликт на автомойке.

Полицейские решили проверить эту версию и установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Самары. При задержании мужчина признался в содеянном и рассказал, что после ссоры он проследил за обидчиком и узнал, где тот оставляет свой автомобиль. После чего он облил авто бензином и поджог.

На данный момент в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». По данным полиции, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Криминал