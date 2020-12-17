В Самарской области инспекторы ДПС остановили автомобиль, в котором была сумка с 6 кг наркотиков

В сумке были упакованные свертки с наркотическими и психотропными веществами Фото:ГУ МВД

В Ставропольском районе Самарской области инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль для проверки документов. В ходе проверки, полицейские заметили, что водитель явно нервничает, поэтому решили провести его досмотр и досмотр его транспортного средства.

- В присутствии понятых, в автомобиле у мужчины 1982 года рождения, в черной спортивной сумке, полицейские обнаружили и изъяли 12 прозрачных пакетов с белыми порошкообразными и кристаллообразными веществами внутри, а также сверток с порошкообразным веществом, завернутый черный пакет и еще один сверток с таблетками желтого цвета под водительским креслом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, которые задержали преступника и доставили его в отдел полиции.

- Экспертиза показала, что изъятыми веществами являются наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 4 976,7 грамм, а также мефедрон массой 467,7 грамм, психотропное вещество - амфетамин массой 488,1 грамм и наркотическое средство - МДМА массой 296,2 грамм. Суммарно из незаконного оборота изъято более 6 килограмм наркотиков, - сообщили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый, ранее не судимый житель Иркутской области, признался оперативникам, что наркотические вещества он хранил с целью последующего сбыта. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас мужчина находится под стражей, следствие продолжается.