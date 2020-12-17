В правительстве Самарской области посоветовали строителям Софийского собора требовать деньги с заказчика

В Самаре объяснили, почему могли не получить деньги строители Софийского собора

Ситуацию с долгами перед строителями Софийского собора в Самаре прокомментировал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов. Он встретился с представителями компаний, которые недополучили деньги. Напомним, конфликт вышел в публичную плоскость в конце прошлой недели, когда строители направили открытые письма на имя Президента Владимира Путина и Патриарха Кирилла.

На встрече министр особенно подчеркнул, что последний пакет документов с обязательствами на денежные выплаты в ведомстве получили в августе 2020 года и Самарской Епархии по ним выделили 25,5 миллиона рублей.

- Больше никаких документов не поступало. 16 декабря по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прошло рабочее совещание с подрядчиками и заказчиками строительства. В случае поступления от Самарской Епархии в министерство экономического развития Самарской области обоснования дополнительных трат, такие документы мы изучим и до конца года вопрос может быть решен положительно с учетом оставшихся в программе поддержки лимитов денежных средств, - прокомментировал Дмитрий Богданов.

Вот только для получения денег из бюджета до февраля 2021 года Епархия должна представить определенные документы, подтверждающие расходы: соответствующие положительному заключению госэкспертизы договоры подряда, отчетная документация, платежные поручения, накладные, счета-фактуры.

Однако экспертизой подтверждено лишь около половины неоплаченных работ – всего 55 миллионов из 102. Остальные деньги пострадавшим строителям рекомендовали требовать у генподрядчика через суд.

- Задолженность у Епархии возникла перед генподрядчиком ООО «Самараметроспецстрой», а у того в свою очередь перед субподрядчиками. Это произошло из-за обстоятельств, не зависящих от правительства Самарской области. Этот вопрос является предметом для урегулирования между самими хозяйствующими субъектами, - отметил Дмитрий Богданов.

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