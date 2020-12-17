Шесть продуктов НЗМП победили в конкурсе «100 лучших товаров России»

Шесть масел и присадок НЗМП снова удостоены наград престижного конкурса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году лучшими признаны шесть продуктов НЗМП. Так, новинка года – современное всесезонное трансмиссионное масло RosneftKinetic MT 75W-85 – обеспечивает долговечность работы механических коробок переключения передач бензиновых и дизельных двигателей. А лауреат конкурса - моторное масло Rosneft серии Sahara - специально разработано для автотранспорта, работающего в условиях жаркого климата. Экспертная комиссия высоко оценила и присадки новокуйбышевцев.

- Наше производство присадок уникально – в России и даже в СНГ таких больше нет, - констатирует заместитель начальника цеха №42 по производству алкилсалицилатных присадок Александр Зайцев. – Но наша продукция побеждает не потому, что их не с чем сравнивать «поблизости». Наши присадки ничем не уступают, а во многом и превосходят по качеству лучшие мировые аналоги.

Наградами конкурса отмечены не только товары НЗМП, но и люди. Персональными почетными знаками «Отличник качества» наградили заместителя начальника цеха №23 по производству базовых компонентов масел Степана Красавина и заместителя начальника цеха №42 по производству алкилсалицилатных присадок Александра Зайцева.