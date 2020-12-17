Топливо судовое, «золотое»: продукт НК НПЗ вошел в сотню лучших в стране

Новокуйбышевцы в очередной раз доказали качество своей продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокуйбышевский НПЗ стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» седьмой раз. За семь лет в «золотую сотню» вошла вся основная продукция промышленного гиганта, ежегодно перерабатывающая до восьми миллионов тонн «черного золота». В этом году высокую оценку эксперты дали топливу маловязкому судовому ТМС (вид А) - оно удостоено Почетного диплома «Золотая сотня» и вошло в первую сотню товаров России 2020 года, а также отмечено дипломом лауреата конкурса. Это топливо – очередной вклад предприятия в экологическую безопасность производства. Содержание серы в нем составляет до 0,1%, что позволит использовать топливо на судах, маршрут которых пролегает через районы с особым экологическим статусом судоходства. Дипломантами конкурса экспертная комиссия назвала еще два продукта НК НПЗ: зимнее дизельное топливо Евро (класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5) и автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5. Удостоены наград и сами производители. В этом году Почетный знак «Отличник качества» получил заместитель главного инженера НК НПЗ Евгений Михеев, а Персональный знак за достижения в области качества – начальник производственного управления Виталий Ермаков.