Электробус в Самаре завершает свою работу с 18 декабря

Стать пассажиром электробуса было довольно проблематично, потому что он постоянно ломался и снимался с маршрута Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Единственный в Самаре электробус, который курсирует по маршруту №108 «Губернский рынок – Южный город», будет снят с маршрута в эту пятницу, 18 декабря.

Как сообщили представители Трамвайно-троллейбусное управление в Самаре, электробус прекращает свою работу, в связи с окончанием срока договора по опытной эксплуатации. Сотрудники ТТУ просят жителей региона выбирать маршруты своего следования.

Отметим, что электробус, за всё время своей работы в городе, не часто выходил на свой маршрут из-за постоянных технических неисправностей. Последний раз на необычном транспорте можно было проехать в конце ноября, а уже в начале декабря электробус снова был снят с маршрута из-за поломки.