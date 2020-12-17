Малышу из Самарской области помогли "крышки-неваляшки"

КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ помогут Кириллу Плеханову восстановить работоспособность правой ручки

Маленький житель Самарской области Кирилл Плеханов сможет пройти курс реабилитации благодаря акции "Крышки-неваляшки", которая проходит в регионе. С начала лета жители сдавали пластиковые крышечки, чтобы помочь малышу. У Кирилла тотальный паралич правой руки, полученный в результате тяжелой родовой травмы. Ему нужны несколько курсов лечебных занятий. Мама ребенка Ольга Плеханова попросила о помощи. С июня по декабрь собрали 4 тонны пластика - это более 2 млн крышечек. Все полученные от переработки средства - 83 840 рублей - перечислили Кириллу через благотворительный фонд.

- В нашем регионе очень много добрых, отзывчивых людей. Наш проект «Крышки-неваляшки» уникален тем, что любой человек, независимо от своего материального положения, может быть благотворителем. За четыре года существования проекта жители Самарской области собрали уже несколько тонн пластиковых отходов, оказали реальную помощь нашим маленьким землякам, - отметил Денис Волков, генеральный директор ГК «ЭкоВоз».

Проект "Крышки-неваляшки" продолжает свою работу. Каждый год новых участников становится все больше и можно с уверенностью сказать, что крышечки в Самарской области не валяются, а идут на доброе дело!