В Самаре пенсионерка отсудила у банка компенсацию в размере более 140 тысяч рублей

Прокуроры встали на защиту обманутой пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру Железнодорожного района обратилась 77-летняя жительница Самары, которая уверяла, что на её имя была оформлена карта. Этой картой воспользовались мошенники и сняли со сберегательного счета заявительницы 92 800 рублей. Женщина утверждала, что не могла самостоятельно оформить и получить карту в банке, так как в это время гостила в городе Санкт-Петербург.

- Районной прокуратурой была проведена проверка деятельности банка, где была оформлена карта, и выяснилось, что сохранность денежных средств гражданка банком не обеспечена, сведения о том, кем была выпущена данная банковская карта, не представлены, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуроры встали на защиту пенсионерки и направили исковое заявление о взыскании с банка материального ущерба, а также выплаты моральной компенсации.

Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района г. Самары удовлетворил исковое заявление и взыскал с банка 141 197 рублей в пользу обманутой пенсионерки. В законную силу данное решение еще не вступило, оно взято на контроль районной прокуратурой.