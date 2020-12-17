Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Самарской области подтверждено 300 новых случаев заражения коронавирусом

Статистика по коронавирусу в регионе на 17 декабря 2020 года
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сколько человек заболело коронавирусом, сколько выздоровело, а сколько умерло за сутки в Самарской области

Сколько человек заболело коронавирусом, сколько выздоровело, а сколько умерло за сутки в Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено еще 300 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заразилось 27 116 человек.

На сегодня, 17 декабря, 24 921 человек успешно справились с болезнью, в том числе 296 за минувшие сутки.

К сожалению, пополнилась и печальная статистика, за сутки скончалось еще 8 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, количество летальных случаев, среди зараженных, достигло отметки в 523.