Рассказываем, где в регионе обнаружены новые очаги коронавируса и кто в эти сутки не смог побороть болезнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировали еще 300 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей. Таким образом, общее количество заболевших на сегодня составило 27 116 человек.

Из 300 суточных случаев, 189 пришлось на областной центр – Самару, на втором месте антирейтинга Тольятти, там за сутки зафиксировали 32 случая заболевания, в Отрадном заболели 21 человек, а в Борском районе – 11.

253 жителя региона узнали об опасном инфекционном заболевании во время обследования с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а у 47 инфицированных не было никаких проявлений заболевания.

Печальную статистику Самарской области пополнили еще 8 жителей, которые не смогли побороть вирусное заболевание. Из них, трое мужчин 63, 72, 73 лет и две женщины 63, 74 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, 65-летний мужчина, страдавший заболеваниями органов пищеварения,; женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы, и еще одна пожилая женщина 83 лет, у которой не было сопутствующих заболеваний. Всего в регионе с начала пандемии скончались 523 пациента с подтвержденным коронавирусом.