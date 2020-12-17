Стало известно, когда начнет работать каток на площади Славы в Самаре

Каток на площади Славы признан лучшим ледовым пространством в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь Славы в Самаре уже готова к новогодним праздникам, там установлена новогодняя иллюминация, а территория украшена сказочными огнями. Настоящий сказочный новогодний городок, в котором самым популярным местом активного досуга станет каток.

Уже в это воскресенье, 20 декабря, каток площадью 2400 квадратных метров начнет работать на радость жителям города. Как сообщают городские власти, покрытие катка порадует посетителей высоким качеством скольжения, чему способствуют уникальные технологические особенности подготовки льда, а его заливка будет осуществляться ежедневно.

- В прошлом году впервые открытый каток на площади Славы посетили порядка 30 тысяч человек, недаром это ледовое пространство было признано одним из лучших в Самаре, - отметили в правительстве Самарской области.

Уже сейчас на территории площади царит настоящая сказочная атмосфера: горожан радует нарядная ёлка, установлены мерцающие арки и эффектные декорации. Очень гармонично смотрятся выдержанные в едином стиле павильоны проката с раздевалками и точка питания.

Власти Самары напомнили жителям города о соблюдении необходимых мер безопасности, в условиях эпидемиологической обстановки в регионе. На катке сможет одновременно находится до 500 человек, с учетом соблюдения социальной дистанции, а в раздевалках – не более 5 человек одновременно. Также в раздевалках и пунктах обогрева обязательно ношение маски.

Каток на площади Славы в Самаре будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00, с перерывом с 15:00 до 16:00. Вход бесплатный.