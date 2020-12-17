В Самаре трамвай сбил пенсионерку, перебегавшую пути

Женщину с некоторыми телесными повреждениями передали медикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 17 декабря, на улице Ново-Садовая в Самаре трамвай сбил пешехода, который переходил трамвайные пути в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, пенсионерку, перебегавшую дорогу, госпитализировали в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

- Трамвай №7 двигался по Ново-Садовой в направлении улицы Фадеева. В это время трамвайные пути начала перебегать женщина, водитель применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог, - рассказали в самарском трамвайно-троллейбусном управлении.