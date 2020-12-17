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Дмитрий Азаров предложил помочь гражданам, потерявшим работу в пандемию

В Самарской области уже начали переобучать и трудоустраивать граждан
Сергей ЧЕРНЫХ
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Дмитрий Азаров предложил создать федеральную программу для помощи гражданам, потерявшим работу

Дмитрий Азаров предложил создать федеральную программу для помощи гражданам, потерявшим работу

Губернатор Самарской области, секретарь самарского реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров во время первого Социального онлайн-форума "Единой России" предложил создать федеральную программу для граждан, потерявших работу в период пандемии.

Кроме того, Дмитрий Азаров считает, что необходимо начать стимулировать предприятия, которые трудоустраивают людей, потерявших работу в пандемию. Он предлагает разработать комплексную программу стимулирования таких работодателей. "Причем это стимулирование должно быть финансовым", - сказал губернатор.

В Самарской области, по словам главы региона, уже ведется переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что необходимо стимулировать граждан к открытию собственного дела. Самарская область сейчас является пилотным регионом по внедрению специального налогового режима для самозанятых.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова поддержала инициативы губернатора и отметила, что необходимо поддерживать граждан не только финансово, но в реальных делах через правозащитные организации, профсоюзы и общественные организации.