Дмитрий Азаров предложил помочь гражданам, потерявшим работу в пандемию

Дмитрий Азаров предложил создать федеральную программу для помощи гражданам, потерявшим работу

Губернатор Самарской области, секретарь самарского реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров во время первого Социального онлайн-форума "Единой России" предложил создать федеральную программу для граждан, потерявших работу в период пандемии.

Кроме того, Дмитрий Азаров считает, что необходимо начать стимулировать предприятия, которые трудоустраивают людей, потерявших работу в пандемию. Он предлагает разработать комплексную программу стимулирования таких работодателей. "Причем это стимулирование должно быть финансовым", - сказал губернатор.

В Самарской области, по словам главы региона, уже ведется переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что необходимо стимулировать граждан к открытию собственного дела. Самарская область сейчас является пилотным регионом по внедрению специального налогового режима для самозанятых.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова поддержала инициативы губернатора и отметила, что необходимо поддерживать граждан не только финансово, но в реальных делах через правозащитные организации, профсоюзы и общественные организации.