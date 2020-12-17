В исторической части Самары снесут 67 незаконных гаражей

Незаконные гаражи снесут в Самарском районе

В исторической части Самары снесут 67 незаконно установленных гаражей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как сказано в документе, сносить будут незаконные конструкции в Самарской районе. "Произвести работы по демонтажу временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении.

Гаражи будут сносить через семь дней после вступления в силу постановления. Сносу подлежат объекты на стрелке реки Самары, на улицах Молодогвардейской и Затонной, Пионерской, Степана Разина и Алексея Толстого, а также на пересечении Галактионовской и Ленинградской.