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Подросток из Самарской области разработал бесплатную программу для новогодних поздравлений

Степан Сидоров придумал, как создать электронную открытку всего за три клика
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Увлечение программированием позволяет подростку из глухого села в Самарской области зарабатывать и получать удовольствие от своей работы

Увлечение программированием позволяет подростку из глухого села в Самарской области зарабатывать и получать удовольствие от своей работы

Фото: Александра БУДАЕВА

15-летний подросток из маленького села Новотулка в Хворостянском районе Самарской области придумал бесплатную программку, которая позволяет загружать с телефона фотографии, гифки или короткие видео, накладывать на них аудио и рассылать полученный результат друзьям и знакомым.

- Это маленький бот: программка, которая в пару кликов сделает вам электронную новогоднюю открытку, - рассказывает автор программки Степан Сидоров. – Мы записали видео о том, как она работает, но по сути ничего сложного там нет. Программка бесплатная, свободная, не требует регистрации. Я ее придумал как подарок для создания новогоднего настроения.

Чтобы подростка не заподозрили в покушении на кражу персональных данных, он выложил в интернет код своей программы – так любой понимающий пользователь сможет проверить чистоту бота.

Напомним, семья Сидоровых прославилась на всю Россию в прошлом году: отец Иван Сидоров в глухом селе воспитывает трех сыновей, каждый из которых талантлив по-своему: старший, Вова – мечтает стать ветеринаром и уже сейчас успешно лечит всю домашнюю живность, средний, Степан – программист, младший, Костя – музыкант.

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