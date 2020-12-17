Подросток из Самарской области разработал бесплатную программу для новогодних поздравлений

Увлечение программированием позволяет подростку из глухого села в Самарской области зарабатывать и получать удовольствие от своей работы Фото: Александра БУДАЕВА

15-летний подросток из маленького села Новотулка в Хворостянском районе Самарской области придумал бесплатную программку, которая позволяет загружать с телефона фотографии, гифки или короткие видео, накладывать на них аудио и рассылать полученный результат друзьям и знакомым.

- Это маленький бот: программка, которая в пару кликов сделает вам электронную новогоднюю открытку, - рассказывает автор программки Степан Сидоров. – Мы записали видео о том, как она работает, но по сути ничего сложного там нет. Программка бесплатная, свободная, не требует регистрации. Я ее придумал как подарок для создания новогоднего настроения.

Чтобы подростка не заподозрили в покушении на кражу персональных данных, он выложил в интернет код своей программы – так любой понимающий пользователь сможет проверить чистоту бота.

Напомним, семья Сидоровых прославилась на всю Россию в прошлом году: отец Иван Сидоров в глухом селе воспитывает трех сыновей, каждый из которых талантлив по-своему: старший, Вова – мечтает стать ветеринаром и уже сейчас успешно лечит всю домашнюю живность, средний, Степан – программист, младший, Костя – музыкант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком

В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку (подробности) «Нам нужен миллион!» Как живет отец с тремя сыновьями, которых грозились отобрать из-за нежелания ходить в школу

Семейство Сидоровых на собственной шкуре почувствовало, что такое горе от ума и каково это - быть белой вороной на селе (подробности)