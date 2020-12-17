Стив Маттин ушел с поста директору по дизайну Lada

Стив Маттин возглавлял команду дизайнеров волжского автозавода последние девять лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Британский дизайнер Стив Маттин покидает пост директора по дизайну Lada, его сменит Жан-Филипп Салар. Об этом говорится в сообщении тольяттинского предприятия.

Стив Маттин возглавлял команду дизайнеров волжского автозавода последние девять лет. Он является создателем фирменного икс-стиля "Лады", в котором выполнены модели "Веста", "Гранта", XRAY, а также недавно представленный "Ларгус".

Маттина на его посту сменит Жан-Филипп Салар, который работал директором по дизайну Renault в Восточной Европе. Он работал, в том числе, над внешним видом модели Arkana. Также он возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее и был главой дизайн-центра Renault в Мумбаи (Индия).

Стив Маттин останется советников президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса.