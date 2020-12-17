Тряпки, макароны и средства гигиены: в РКС рассказали, что застревает в водопроводных трубах

Коммунальщики рассказали, чем засоряют трубы

В "РКС-Самара" рассказали, что чаще всего застревает в водопроводных трубах, образуя засоры. Как выяснилось, коммунальщики в основном достают тряпки, салфетки, средства гигиены, макароны и картофельные очистки.

В "РКС" напомнили, что в унитаз, раковину или ванну нельзя бросать то, что не растворяется в воде. Например, жир, оставшийся от приготовления пищи, нужно вытирать салфеткой и выбрасывать ее в мусорное ведро. Жир прилипает к трубам, а салфетки образуют заторы.

Кроме того, коммунальщики напоминают, что нельзя смывать в унитаз подгузники, гранулы для кошачьих лотков, средства контрацепции и лекарства.