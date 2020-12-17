В Самаре решают, что делать с недостроенными домами

В регионе стоит задача сократить количество недостроев

В Самарской области утвердят критерии по списанию или достройке незавершенных объектов. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Как рассказал глава областного минстроя Евгений Чудаев во время заседания областной межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства, необходимая нормативная база разработана, ее планируют утвердить в ближайшее время.

"Первоочередная задача, которая нами поставлена, это разработка нормативной базы, регулирующей все вопросы работы с объектами незавершенного строительства. Также министерство строительства предложило критерии классификации объектов и механизм принятия решений по их достройке или списанию, нужно его утверждать", - отметил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Комиссия была образована в сентябре прошлого года для координации работы органов власти с целью сокращения объектов незавершенного строительства.