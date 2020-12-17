Станцию "Алабинскую" в Самаре планируют достроить в 2021 году

Станцию "Алабинская" могут достроить в 2021 году

Станцию метро "Алабинская" в Самаре планируют достроить в 2021 году. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас на станции не работают два выхода. Это неудобно как для пассажиров, так и для тех, кто хочет перейти дорогу. Кроме того, пока не готова камера съездов, а между станциями "Алабинская" и "Российская" действует только один тоннель, из-за чего увеличивается интервал движения.

"Алабинская" включена в проект объектов, которые планируют достроить в 2021 году. Помимо станции метро туда входят детское отделение психоневрологической больницы на улице Воронежской в Самаре, а также нефтегорская центральная районная больница.

Как отметил Виктор Кудряшов во время заседания областной межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства, ситуация с бюджетом немного сдерживает, но для дорогих объектов изучается возможность получения федеральных средств.