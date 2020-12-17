В самарской мэрии приняли решение о строительстве высоток на ипподроме

Строительство на месте бывшего ипподрома в Самаре не разрешили

В Самаре не разрешили строить высотки в районе бывшего ипподрома. Соответствующее постановление, подписанное главой города, опубликовано на сайте городской администрации.

На участке, где ранее располагался ипподром, планировали построить высотные дома. Застройщик просил предоставить разрешение на отклонение от предельных норм, предлагая 0,3 парковочных мест на квартиру, при этом положено одно место на одну квартиру.

Ранее жители близлежащих домов высказывались против застройки, считая, что рядом и без того много жилья, а новые высотные постройки повысят напряженность, также ухудшится транспортная ситуация - машины ставить будет некуда, на дорогах около дома усилится трафик.