ЦСК ВВС победил «Ладу» в матче ВХЛ

Самарцы впервые в Высшей лиги победили тольяттинцев

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС впервые в Высшей лиге победил тольяттинскую «Ладу». Игра прошла в Тольятти во Дворце спорта «Лада Арена» в четверг, 17 декабря.

До этого команды играли друг с другом восемь раз, во всех матчах побеждала «Лада». Самарцы лишь в товарищеских встречах оказывались сильнее. На этот раз победа пришла к ЦСК ВВС в матче регулярного сезона. Команда из столицы губернии победила со счетом 4:1, шайбы у ЦСК ВВС забрасывали Евгений Грошев, Глеб Семенов и дважды Данил Семенов, у «Лады» - Федор Свечков.

В турнирной таблице обе команды пока не попадают в плей-офф. «Лада» идет на 20-м месте, ЦСК ВВС – на 23-м. Свои следующие матчи команды проведут во вторник, 22 декабря. Тольяттинцы примут «Молот-Прикамье» из Перми, самарцы – «Торос» из Нефтекамска.