На стадионе «Заря» в Самаре построят ФОК с бассейном

Строительство нового спортивного комплекса запланировано на 2021-2020 годы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Городские власти планируют направить порядка 11,4 миллионов рублей на реконструкцию стадиона Заря в Самаре. В конце января будет определен проектировщик, который за 8 месяцев должен будет подготовить проектно-сметную документацию.

На территории стадиона планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в 2-3 этажа с бассейном 25х8,5 метров на 4 дорожки. Также в комплексе будет предусмотрен универсальный спортивный зал размером 24х42 метра, где можно будет проводить занятия по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Также предусмотрены трибуны для зрителей на 346 мест, а также трибуны-трансформеры еще на 388 мест.

В новом ФОКе на стадионе Заря также разместится тренажерный зал, зал аэробики и буфет на 30 посадочных мест.

На уличном футбольном поле стадиона Заря положат искусственное покрытие, реконструируют беговые дорожки и секторы для прыжков. На открытом стадионе проектом предусмотрены металлические сборно-разборные трибуны не менее чем на 3 тыс. зрителей.

Реконструкция стадиона Заря и строительство спортивного комплекса запланировано на 2021-2022 годы.