В самарской прокуратуре рассказали о новых условиях УДО для беременных женщин

Женщина имеет право на УДО, если ее ребенок до 3 лет находится в доме ребенка на территории исправительного учреждения

В России изменились правила предоставления права на условно-досрочное освобождение из мест отбывания наказания для определенных категорий граждан. В прокуратуре Октябрьского района г.о. Самары объяснили, кто и когда может претендовать на УДО в соответствие с изменениями.

Так, претендовать на смягчение меры могут беременные женщины и женщины с детьми до трех лет, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения.

- Они приобрели право на условно-досрочное освобождение, либо замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания, после фактического отбытия ими не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести, - говорит Помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Елена Никитина.