Рассказываем, какая погода будет в Самаре в эти выходные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные в Самаре и в Самарской области. Необычно теплая погода ожидает самарцев в эту пятницу, 18 декабря. Но продлится это, к сожалению, не долго – всего 1 день. Приволжское УГМС прогнозирует резкое похолодание уже в ночь на воскресенье, местами температура понизится до -20 °C.

В пятницу, 18 декабря днем в Самаре ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Гололедица. Температура воздуха днем в Самаре 0…- 2 °C, ночью до -8 °C. По области днем от 0 до -5 °C, ночью похолодает до -10 °C.

19 декабря, ночью еще будет идти небольшой снег, но уже днем осадков не ожидается. Днем в Самаре похолодает до -13 °C, ночью от -13 до -15 °C. По Самарской области в ночь температура местами может опуститься до -20 °C.

20 декабря, в воскресенье. В Самарской области значительно станет прохладнее, осадков не ожидается, ветер будет дуть с востока до 10 м/с. В Самаре днем -15 °C, ночью местами до -25 °C. По области днем от -11 до -16 °C, местами ночью столбик термометра опуститься до -20 °C.