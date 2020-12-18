Путин обещал сделать подарок на Новый год всем российским детям до 7 лет

Дети получат новогодний денежный подарок от президента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал выплатить семьям с детьми до 7 лет по 5 000 рублей на каждого ребенка к Новому году.

- Перед тем как сюда идти, я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы решили сделать небольшой подарок российским детям – скромный, но тем не менее, - заявил глава государства.

Таким образом, все семьи, где есть дети до 7 лет, получат выплату на каждого ребенка уже до конца этого года.

По словам Владимира Путина, процесс не потребует никаких усилий со стороны родителя, если он уже подавал заявление через Госуслуги на летние коронавирусные выплаты детям до 16 лет. Однако, если за это время появился новый маленький член семьи, либо поменялись реквизиты карты для перечислений, то необходимо в Госуслугах заново подать заявление на получение выплаты.

Президент уже подписал соответствующий приказ, согласно которому Пенсионный фонд РФ будет начислять выплату без подачи заявления. Также в документе говорится, что родители, которые по каким-либо причинам не получили денежные средства, то они могут до 1 апреля 2021 года обратиться в ПФР с заявлением на назначение выплаты к Новому году.