Самарские ученые разрабатывают программу для прогнозирования степени тяжести течения коронавирусного заболевания

Программа подскажет врачу степень тяжести заболевания, по которому будет ясно как лечить пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На базе СамГМУ ученые из Самары проведут клинические испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК), который способен выявить не только коронавирус, но и других вирусных заболеваний дистанционно.

На первом этапе научно-исследовательской работы, которая должна завершиться до конца этого года, будут собраны и проанализированы данные 350 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, у каждого было собрано по 50 ключевых показателей изменения состояния человека. Среди них, данные общего анализа крови с лейкоформулой, биохимических исследований крови, иммунного статуса, цитокинового профиля, молекулярно-генетических исследований, КТ, эхокардиографии, лазерной допплеровской флуометрии. На основе этих данных, специалисты самарского университета сформируют базу данных пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и проведут испытания ПАК в клинических условиях.

На втором этапе, который будет проводиться до марта 2021 года, самарские ученые разработают прототип системы и проведет его клинические испытания. Система должна будет, по собранным показателям, определить степень тяжести заболевания коронавирусом у пациента.

- Компьютерная программа позволит удаленно прогнозировать течение болезни пациента не только больного коронавирусом, но и тех, у которых есть сопутствующие заболевания, - объяснил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Таким образом, пациент сдаст всего несколько анализов, по которым программа сможет определить не только наличие COVID-19, но и какими последствиями это может грозить человеку, у которого имеются другие заболевания. По результатам анализа ПАК, врач примет решение о амбулаторном или стационарном лечении пациента.