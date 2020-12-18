Губернатор Самарской области отменил карантин в некоторых районах региона

Азаров подписал постановление об отмене карантина по АЧС в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отмене ограничительных мероприятий и карантина по африканской чуме свиней на отдельных территориях Самарской области.

Таким образом, ограничения были сняты в границах личных подсобных хозяйств в селе Екатериновка, Кануевка, Александровка, Преполовенка, Купино и Никольское Безенчукского района, а также в селе Старая Бинарадка Красноярского района.

Однако, даже после отмены карантина, на этих территориях в течение полугода сохраняется запрет на ввоз свиней, продуктов животноводства, реализацию свиней и закупку животных у населения. Завести новую свиноферму жители этих поселений смогут лишь через год после отмены карантинных мероприятий.