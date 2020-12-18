Самарские компании продолжают творить добро

Медики снова получили подарки и много слов благодарности

Весь декабрь вкусные и полезные подарки отправляются в больницы Самарской области, превратившиеся в ковидные госпитали.

Впрочем, акция «Спасибо, доктор!» продолжается уже не один месяц. С такой инициативой – поддержать докторов и медицинских сестер, которые каждый день сражаются с вирусом в «красных зонах» - выступили сотрудники медицинской страховой компании «АСКОМЕД».

На этой неделе медицинские маски и средства защиты получили медицинские работники из «Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн».

А для хорошего настроения постоянный партнер акции фирма «Нектар» - местный производитель натуральных соков - вручила медикам 168 литров 100% натурального сока «Волжский посад».

- Поддержка людей на самом деле воодушевляет. На медиках лежит огромная нагрузка: врачи и медсестры буквально "живут на работе". Подаренные соки придутся очень кстати. А средства индивидуальной защиты необходимы всегда, - поделилась эмоциями от полученных подарков заместитель начальника госпиталя по медицинской части ГБУЗ СО "Клинический госпиталь для ветеранов войн" Татьяна Стоволкова.

Медики смогли полакомиться самарскими соком

До этого помощь и благодарности уже получили медики из "Самарской городской больницы № 6", "Самарского областного геронтологического центра", "Волжской ЦРБ", "Кинельской ЦБГИР".

- Все больше и больше людей и организаций понимают, насколько важно быть вместе и помогать друг другу. Это нас объединяет, а значит, мы с любым врагом справимся, и с этой невидимой угрозой тоже! – резюмировали в компании. И отметили, что очень надеются, что к акции будут присоединяться компании во всех муниципальных районах области.