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Самарские компании продолжают творить добро

В этот раз добрые подарки от "АСКОМЕДа и фирмы «Нектар» получили медицинские работники «Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Медики снова получили подарки и много слов благодарности

Медики снова получили подарки и много слов благодарности

Весь декабрь вкусные и полезные подарки отправляются в больницы Самарской области, превратившиеся в ковидные госпитали.

Впрочем, акция «Спасибо, доктор!» продолжается уже не один месяц. С такой инициативой – поддержать докторов и медицинских сестер, которые каждый день сражаются с вирусом в «красных зонах» - выступили сотрудники медицинской страховой компании «АСКОМЕД».

На этой неделе медицинские маски и средства защиты получили медицинские работники из «Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн».

А для хорошего настроения постоянный партнер акции фирма «Нектар» - местный производитель натуральных соков - вручила медикам 168 литров 100% натурального сока «Волжский посад».

- Поддержка людей на самом деле воодушевляет. На медиках лежит огромная нагрузка: врачи и медсестры буквально "живут на работе". Подаренные соки придутся очень кстати. А средства индивидуальной защиты необходимы всегда, - поделилась эмоциями от полученных подарков заместитель начальника госпиталя по медицинской части ГБУЗ СО "Клинический госпиталь для ветеранов войн" Татьяна Стоволкова.

Медики смогли полакомиться самарскими соком

Медики смогли полакомиться самарскими соком

До этого помощь и благодарности уже получили медики из "Самарской городской больницы № 6", "Самарского областного геронтологического центра", "Волжской ЦРБ", "Кинельской ЦБГИР".

- Все больше и больше людей и организаций понимают, насколько важно быть вместе и помогать друг другу. Это нас объединяет, а значит, мы с любым врагом справимся, и с этой невидимой угрозой тоже! – резюмировали в компании. И отметили, что очень надеются, что к акции будут присоединяться компании во всех муниципальных районах области.