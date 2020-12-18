В Самарском регионе ежедневно фиксируется большое количество заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Самарской области коронавирус подтвердили еще у 302 жителей региона. За все время пандемии в Самарской области коронавирусом заболело 27 428 человек.

От общего числа всех зараженных, на сегодня зарегистрировано 25 214 пациентов, которые успешно справились с опасной болезнью. За минувшие сутки этот список пополнили еще 293 человека.

В Самарской области уже больше месяца наблюдается ежедневное увеличение количества летальных случаев среди пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19. На 18 декабря количество смертей достигло отметки в 529 случаев. За минувшие сутки в Самарской области умерли еще 6 пациентов с коронавирусом.