Звонок о минировании аэропорта «Шереметьво» мог сделать заключенный из самарской колонии

Номер, с которого звонили, оформлен на жительницу Шигонского района, но она утверждает, что телефон был утерян еще весной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области удалось вычислить телефонного террориста, который вечером 13 декабря позвонил по номеру 112 и сообщил о бомбе внутри аэропорта Шереметьево.

Напомним, номер звонившего быстро вычислили. Оказалось, он оформлен на жительницу Шигонского района. Она заявила, что ни о какой бомбе знать не знает, а телефоном, кроме нее, мог воспользоваться только ее несовершеннолетний сын. Но, по словам женщины, ребенок телефон потерял еще весной, и что стало с SIM-картой, она не знает.

Между тем, по геолокации силовики определили, что звонок был сделан с территории исправительной колонии №16 в Тольятти, через некоторое время удалось установить и личность звонившего.

По данным собственных источников «КП-Самара» в силовых структурах, под подозрением оказался 40-летний Леонид, отбывающий срок за воровство. Как он раздобыл телефон, теперь предстоит выяснять правоохранительным органам.

Уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма пока не возбуждено, силовики продолжают доследственную проверку.

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