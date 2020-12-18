В Тольятти цветочный ларек обчистила «сладкая парочка»

Молодые люди долго выбирали букет, а в итоге цветы просто украли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тольяттинская полиция разыскивает двух воришек, которые 10 декабря обчистили цветочный павильон на ул.Мира.

- Они пришли днем, парень и девушка, похожи были на пару влюбленных. Долго выбирали цветы, в итоге, стоило мне отвернуться, как они удрали. И прихватили с собой 45 роз, - пожаловалась хозяйка торговой точки полицейским.

Ущерб пока не подсчитан, однако уже известно, что преступники выбрали отборные белые и красные розы, стоимость которых - выше среднего.

По данным собственных источников «КП-Самара», полиция разыскивает парня и девушку, которым примерно 20-25 лет, они были без шапок, зато в медицинских масках. Силовикам также известно имя девушки, так что велика вероятность, что на "сладкую парочку" совсем скоро выйдут оперативники.

Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит проверку.