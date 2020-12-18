Детям, которые проведут Новый год в больницах Самарской области, начали собирать подарки

Детей можно порадовать наборами «Лего» для детей разного возраста, конструкторами, головоломками, паззлами и наборами для творчества, канцтоварами и принадлежностями для рисования, альбомами со стикерами-наклейками

Инициативу поддержать юных пациентов стационаров Самарской области проявили в «Центре поддержки гражданских инициатив» сторонников партии «Единая Россия» и общественный совет партийного проекта «Крепкая семья». По данным министерства здравоохранения региона, в канун новогодних праздников более двух тысяч детей вынуждены оставаться на лечении в больницах.

Акция «Новогодняя Коробка Счастья» пройдет во всех муниципалитетах Самарской области, коробки для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам установлены в администрациях муниципальных и внутригородских районов, местных отделениях Партии. Любой желающий может стать участником акции и подарить ребенку подарок на Новый год.

Организаторы акции предполагают передать наполненные «коробки счастья» в медицинские учреждения с 7 января и, вероятно, до Старого Нового года. Первый этап акции по сбору игрушек продлиться до 25 декабря 2020 года, а по мере наполнения коробок, они будут передаваться в лечебные учреждения.

- В целях гигиенической безопасности в больницы передаются только новые игрушки. Они должны быть в упаковке. Если по санитарно-эпидемиологическим требованиям игрушки не могут быть приняты в больницы, то они могут быть переданы в детские социальные учреждения области, - отметили организаторы акции.

Также список медучреждений в скором времени может быть дополнен ожоговыми центрами и будет рассмотрена возможность передачи подарков для детей, которые проходят лечение в ковидных госпиталях.