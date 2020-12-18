«Крылья Советов» интересуются вторым бомбардиром ФНЛ

Однако астраханцы пока не планируют расставаться со своим лидером атак. Фото: ФК «Волгарь» (Астрахань) / vk.com/volgar_fc.

«Крылья Советов» проявляют интерес к нападающему астраханского «Волгаря» Дмитрию Воробьеву, утверждает matchtv.ru. 23-летний форвард попал в шорт-лист самарской команды. Также интерес к Воробьеву проявляет еще один претендент на выход в РПЛ «Оренбург».

- Контракт воспитанника «Краснодара» с «Волгарем» действует еще полтора года, при этом астраханцы зимой не планируют расставаться с Воробьевым, - утверждает сайт телеканала.

После первой половины сезона ФНЛ Дмитрий Воробьев забил 12 голов. Он делит второе место в гонке бомбардиров с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара-2». Возглавляет ее форвард «Крыльев» Иван Сергеев. У него 22 мяча после 26 туров.