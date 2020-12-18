В Самаре 165: подробные данные о коронавирусе в регионе на 18 декабря

Больше всего новых случаев заражений за сутки нашли в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 декабря в Самарской области зарегистрировали еще 302 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, в регионе заболели коронавирусом еще 27 418 человек

Наиболее количество заразившихся вновь зафиксировали в Самаре – 165 человек. В Тольятти за сутки заболели еще 42 жителя, в Волжском районе области – 18 инфицированных за сутки, а в Сызрани, Красноярском и Безенчукском районах, Октябрьске, Чапаевске и в Похвистнево по 6 заболевших коронавирусом.

239 человек, у которых подтвердился коронавирус, проходили обследование с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 63 человека не имели никаких клинических проявлений болезни.

За все время пандемии в Самарской области скончались 529 человек, у которых был коронавирус, в том числе 6 человек за минувшие сутки. Среди них, две женщины 52 лет и 71 года, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 64-летние женщина и мужчина с заболеваниями сердца, а также двое мужчин 55 и 73 лет, у которых не было сопутствующих заболеваний.

В Самарской области продолжают проводить исследования на выявление в организме новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки было проведено 9 732 теста на КВИ.