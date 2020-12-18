«По ту сторону окна»: в один из детских садов Самары пришел Дед Мороз

Дети целый год ждали этой встречи и даже некоторые запреты не помешали им увидеть Деда Мороза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники детского сада №261 в Самаре придумали, как не нарушать предписание Роспотребнадзора и подарить своим воспитанникам новогоднее чудо. Дед Мороз всё-таки пришел с подарками на праздник к детям, только не так традиционно как обычно.

На странице самарского детского сада №261 появилось видео, где Дед Мороз проходит под окнами детского сада, а дети машут ему руками из своих групп. Воспитатели даже придумали небольшое стихотворение об этом дне:

«Мимо окон во весь рост

прошёл Дедушка Мороз!

В гости, правда, не зашёл,

Помахал нам ручкой... и ушёл!»

Напомним, что в соответствии с письмом управления Роспотребнадзора по Самарской области от 02.12.2020 № 63-00-05/05-18359-2020 о порядке проведения новогодних мероприятий в образовательных учреждениях все праздничные мероприятия должны быть проведены в пределах одного детского коллектива (класса, группы) без привлечения иных людей, в том числе родителей, аниматоров, ведущих и др.

Пользователи социальных сетей отметили смекалку сотрудников детского сада, что нашли способ, как подарить детям эту долгожданную встречу с новогодним волшебником. Однако, некоторые пользователи отметили, что это всё, конечно, здорово, но и очень печально, ведь детям нельзя жить без сказки.