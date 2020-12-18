В Самаре намерены изменить название остановочного пункта «КРЦ Звезда»

Самарцы не хотят выговаривать слишком длинные названия остановок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары появился новый проект постановления, который предусматривает смену название остановочного пункта общественного транспорта «КРЦ Звезда» на название «Самарский филиал Третьяковской галереи». К слову, остановки так планируют переименовать по обеим сторонам Ново-Садовой.

Местные жители выступили против такой инициативы правительства. Они объясняют свою позицию тем, что новое название слишком длинное и произносить его полностью будет довольно проблематично.

Напомним, что самарская «Третьяковка» будет находиться в здании бывшей «Фабрики-кухни» на Ново-Садовой, 149, напротив культурно-развлекательного центра «Звезда». Филиал музея планируют открыть для посещения весной 2022 года. Сейчас там ведут активную реконструкцию, которая по плану завершится в 2021 году.