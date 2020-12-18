В Самаре лауреатом акции «Благородство» посмертно стал врач скорой помощи, которого убил COVID-19

Диплом за врача получала его дочь Ольга. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

70-летний бывший военный врач из Самары посмертно стал лауреатом акции «Благородство» в номинации «Долг». Он до последних дней жизни работал врачом скорой помощи в главной клинической поликлинике №15 в Самаре, не брал больничного и ни на минуту не переставал работать с больными, в том числе и с коронавирусом. Но себя, к сожалению, он уберечь не смог. Диплом за врача получала его дочь Ольга. Молодой женщине пришлось повоевать, чтобы ее семья после смерти отца получила положенные выплаты.

- К сожалению, мы столкнулись с несправедливостью: мне пришлось придать ситуацию огласке. Но для меня было важно отстоять честь отца, честь всех медиков, которые погибли на это страшной войне не в военное время. Папа был удивительным человеком, влюбленным в свою работу, который ничего не требовал и не просил. Он не остался дома, хотя и мог это сделать. И я рада, что моя победа и это признание вдохновили многих людей, которые также столкнулись со страшной потерей в эти времена, - рассказывает Ольга.

Она получила диплом, предназначенный отцу, и посвятила эту победу всем медикам, жизни которых забрал коронавирус. Внизу в машине дочь ждала мать, потерявшая мужа. Женщина сейчас борется с онкологией.

- Для нее это очень важно, как и для всех нас. Отец был очень верующим человеком, и сейчас мы каждый день молимся за него и за всех, кто сейчас борется с этой страшной заразой, - сказала Ольга.

Репортаж с акции «Благородство» читайте на сайте kp.ru.