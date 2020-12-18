Билайн и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN

Данное партнерство является продолжением и развитием совместного исследовательского проекта Билайн и Nokia

Стороны подписали меморандум, который предусматривает совместные исследования в сфере Open RAN, а также тестирование перспективных технических решений на основе этой концепции для их последующего внедрения на сети оператора.

Концепция Open RAN (Open Radio Access Network), разрабатываемая международным альянсом O-RAN Alliance, предполагает создание оборудования для сетей радиодоступа на базе открытой архитектуры, что позволяет операторам интегрировать в одной сети элементы решения от разных вендоров. Использование такого подхода расширит возможности операторов и вендоров по развертыванию 5G и ускорит процесс внедрения новых технологий на существующих сетях.

Данное партнерство является продолжением и развитием совместного исследовательского проекта Билайн и Nokia в области Virtual RAN (виртуализация в сети доступа), который был реализован компаниями несколько лет назад. В соответствии с меморандумом, Билайн и Nokia планируют осуществлять совместные пилотные проекты и тестировать различные технические решения (как отдельных сетевых компонентов, так и сетей, построенных с их использованием) на базе концепции Open RAN для сети Билайн 4G, а в будущем и для сетей 5G. Основными площадками для проведения пилотов и тестов станут R&D-лаборатории Билайн и Nokia в Москве.

Партнеры также планируют привлекать к работе других вендоров, включая российских, поддерживающих концепцию использования открытых интерфейсов в сетях радиодоступа, чтобы на практике оценить совместимость сетевых элементов от разных поставщиков и сравнить эффективность мультивендорных RAN-сетей с традиционными «вертикальными» решениями. Среди задач сотрудничества – поиск и изучение вариантов для локализации отдельных компонентов радиооборудования для перспективных стандартов подвижной связи.