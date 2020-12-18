Назначен новый главврач больницы №6 в Самаре

Расим Шамсудинов до своего назначения работал в больнице Середавина

В самарской городской больнице №6 представили нового главного врача. Им стал Расим Шамсудинов, который ранее работал заместителем главврача по хирургии в больнице Середавина, говорится в сообщении регионального минздрава.

Ранее в больнице №6 после федеральной проверки от должности главврача отстранили Александра Тезикова. Как выяснилось, на работу больницы часто поступали жалобы, в минздраве требовали исправить ситуацию, но сделано этого не было.

Шамсудинов работает в здравоохранении более 20 лет, он был врачом-хирургом, заведующим операционным блоком главного корпуса больницы Середавина.