Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Назначен новый главврач больницы №6 в Самаре

Прошлого главврача уволили после федеральной проверки
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)
Расим Шамсудинов до своего назначения работал в больнице Середавина

Расим Шамсудинов до своего назначения работал в больнице Середавина

В самарской городской больнице №6 представили нового главного врача. Им стал Расим Шамсудинов, который ранее работал заместителем главврача по хирургии в больнице Середавина, говорится в сообщении регионального минздрава.

Ранее в больнице №6 после федеральной проверки от должности главврача отстранили Александра Тезикова. Как выяснилось, на работу больницы часто поступали жалобы, в минздраве требовали исправить ситуацию, но сделано этого не было.

Шамсудинов работает в здравоохранении более 20 лет, он был врачом-хирургом, заведующим операционным блоком главного корпуса больницы Середавина.