В первую очередь прививки делают работникам из группы риска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учителей начали прививать от коронавируса в Самарской области, сообщает региональный минздрав.

Ранее в регионе вакцинацию прошли уже более 1,5 тыс. человек, всего в регион поступило порядка 2 700 партий вакцин от коронавируса. В первую очередь прививки делают работникам из группы риска - врачам и учителям, далее начнут вакцинировать работников соцсферы.

Для вакцинации медработники, учителя и сотрудники соцсферы могут обратиться по месту прикрепления полиса ОМС. Как сообщают в минздраве, при поступлении большего количества доз расширят группы тех, кого будут вакцинировать.

По данным на 18 декабря, в Самарской области за сутки зафиксировали 302 новых случая, всего с начала пандемии заболели 27 418 человек.