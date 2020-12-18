В Самаре будут судить водителя, насмерть сбившего следователя-криминалиста

Как выяснилось, водитель нарушил несколько пунктов ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, который насмерть сбил следователя-криминалиста на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

ДТП произошло в октябре текущего ранним утром в Ленинском районе. Водитель ехал на легковом автомобиле "Опель", у которого не горела одна передняя фара, и на переходе сбил пешехода, который оказался следователем-криминалистом. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Как выяснилось, водитель нарушил несколько пунктов ПДД, выехав с негорящей фарой, и превысил скорость. Кроме того, он покинул место происшествия, оставив пострадавшего без помощи.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Личность водителя установлена.