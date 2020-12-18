В Самарской области вынесли приговор по делу о наркотиках в апельсине

Осужденный мужчина получил новый срок за попытку доставить наркотики в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области вынесли приговор фигуранту уголовного дела о попытке передаче наркотиков, спрятанных в апельсине. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Как установил суд, в сентябре текущего года 29-летний осужденный из исправительной колонии №3 приобрел 30 грамм мефедрона. "Заказ" он сделал по телефону, а доставить его попросил своего родственника. Он попросил спрятать наркотик в апельсине и положить его вместе с другими продуктами.

Доставить запрещенные вещества в колонию родственник не смог - его задержали на прилегающей территории около колонии.

В суде осужденный свою вину полностью признал и получил 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, судом руководителю колонии направлено частное постановление из-за того, что осужденный сумел воспользоваться телефоном.