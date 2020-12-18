Тольяттинский «Акрон» проведет контрольные матчи с софийским ЦСКА и минским «Динамо»

На первом сборе в планах команды сыграть два контрольных матча – с софийским «ЦСКА» и минским «Динамо»

Тольяттинский «Акрон» во время зимней паузы в ФНЛ отправится на сборы в Турцию. Об этом сообщил директор клуба Иван Киреев.

Там команда пробудет с 17 января по 20 февраля и сыграет как минимум два контрольных матча – с софийским ЦСКА и минским «Динамо».

- В России мы пробудем до 17 числа. Затем до 20 февраля «Акрон» будет работать в Турции в два этапа, если ситуация в мире будет стабильной. На первом сборе в наших планах сыграть два контрольных матча – с софийским «ЦСКА» и минским «Динамо». За неделю до матча с «Велесом» мы вернемся в Россию, но сразу в Москву, где будем целенаправленно готовиться к первому официальному матчу 2021 года, - цитирует Киреева официальный сайт «Акрона».

Напомним, на зимнюю паузу тольяттинский клуб ушел на 20-ом из 22-х месте в Футбольной национальной лиге. Сезон для «Акрона» возобновится 27 февраля матчем против «Велеса» в Москве.