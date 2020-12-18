До конца года в армию призовут 1,5 тыс. самарцев

Осенний призыв продлится до 25 декабря

До конца года в армию призовут 1,5 тыс. человек из Самарской области. Такие планы были озвучены во время заседания областной межведомственной комиссии по вопросам подготовки граждан к военной службе, сообщают в региональном правительстве.

Как отметили в ходе заседания, планы по призыву будут выполнены. Осенний призыв начался 1 октября и продлится до 25 декабря.

Кроме того, в военные вузы страны из Самарской области в текущем году поступило 213 человек, 92 из которых – юнармейцы.

Как сообщалось ранее, на военную службу в спортроту военный комиссариат Самарской области отправил 38 профессиональных спортсменов.