В Самарской области подвели сельскохозяйственные итоги года

Фермеры на славу потрудились в этом году

18 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, где были подведены итоги агропромышленного комплекса за 2020 год. Несмотря на пандемию коронавируса и введения некоторых ограничений, самарским фермерам удалось побить сразу несколько рекордов за этот год.

Помимо коронавирусных ограничений, аграрии столкнулись еще с одной неприятностью – африканская чума свиней. Однако и это не усугубило динамику по основным показателям. В этом году увеличилось производство скота и птицы в живом весе, выросло поголовье крупного рогатого скота, равно как и надои молока.

Дмитрий Азаров особенно отметил работу растениеводов Самарской области. В этом году сельскохозяйственные труженики побили 30-летний рекорд по валовому сбору зерна.

- Валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет. Кроме того, порадовала и урожайность: она составила 26,1ц/га, что является абсолютным рекордом для Самарской области, - отметил губернатор.

Лидерами по валовому сбору зерна в этом году стали Ставропольский, Кошкинский, Сергиевский и Кинель-Черкасский районы. Кроме того, зафиксирован рекордный намолот в муниципальном районе Челно-Вершинский. Среди предприятий особо отличились ООО Компания «Био-Тон», «Василина» и «СИНКО».

По итогам года, стоимость валовой продукции сельского хозяйства, в сравнении с прошлым годом, увеличилась на 106% и составит 106,5 миллиардов рублей. Помимо этого, Самарская область собирается выйти на экспорт продукции, что принесет дополнительно еще 337 миллионов долларов США.